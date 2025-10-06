Il Napoli ieri al Maradona: migliori per ruolo, statistiche match e riflessioni

La cronaca del match

Domenica 5 ottobre 2025, al “Diego Armando Maradona”, il Napoli affronta il Genoa per la 6ª giornata di Serie A. In una serata ricca di tensione e ribaltamenti, gli azzurri vincono 2‑1, dopo essere stati sotto nel primo tempo.

Il Genoa passa in vantaggio al 33′ con un gol spettacolare: Ekhator batte la difesa partenopea con un colpo di tacco, su assist di Norton‑Cuffy.

Nella ripresa il Napoli si butta in avanti: al 57′ è Anguissa che pareggia dopo una mischia in area. Il gol nasce da un cross dalla sinistra: il pallone rimane in area rimbalzante e Anguissa la butta in rete con decisione.

Poi, al 74′, arriva il colpo decisivo: Hojlund insacca sugli sviluppi di una mischia in area dopo un tiro di Anguissa neutralizzato dal portiere Leali.

Nel finale il Genoa cerca il forcing, ma il Napoli tiene e porta a casa i tre punti in rimonta.

Migliori per ruolo

Ecco i protagonisti della partita, individuati per ruolo:

– Difensore / terzino: Spinazzola, Di Lorenzo

– Centrocampisti (mezzali / costruzione): De Bruyne, Anguissa

– Attaccante / finalizzatore: Hojlund

Spinazzola e Di Lorenzo si sono alternati come punti di riferimento sulle fasce. De Bruyne e Anguissa hanno dato equilibrio e verticalità, mentre Hojlund è stato il terminale offensivo decisivo.

Statistiche del match

Statistica Napoli Genoa Possesso palla 69,2% 30,8% Tiri in porta 5 1 Tiri totali 12 6 Pali 1 0 Falli commessi 16 15 Calci d’angolo 7 5

Analisi e riflessioni

La prova del Napoli è da leggere come un’affermazione della mentalità: sotto nel primo tempo, la squadra non si disunisce ma cambia ritmo. Il pareggio nasce da un cross dalla sinistra che genera una mischia in area del Genoa: il pallone rimane rimbalzante e Anguissa, più lesto di tutti, la butta in rete con forza e precisione. Il dato del possesso palla (69,2%) testimonia come gli azzurri abbiano gestito il ritmo della partita, pur con momenti di difficoltà.

Dal canto suo, il Genoa avrebbe meritato di più se fosse riuscito a reggere l’impeto avversario. Il gol di Ekhator dimostra lucidità nelle iniziative offensive, ma alla lunga ha ceduto il passo al dominio territoriale del Napoli.

Le migliori prestazioni per ruolo confermano le certezze tattiche: Spinazzola e Di Lorenzo determinanti sulle fasce, Anguissa motore del centrocampo, Hojlund uomo decisivo in zona gol. Questa vittoria rilancia gli azzurri in classifica e restituisce fiducia per le prossime sfide.

A cura di Giovanni Mirengo