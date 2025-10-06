NewsCalcioNapoli

Il Mattino – Qualcuno sì, qualche altro meno: i top e i flop

By Emanuele Arinelli
0

Dalle pagine de Il Mattino i protagonisti ed “i meno protagonisti” in maglia azzurra nella gara contro il Genoa:

Factory della Comunicazione

OLIVERA 4,5 Norton-Cuffy è avversario temibile e lo si capisce dai primi scatti. È costretto a seguirlo in più di una sgasata. Gravissimo l’errore nell’uno contro uno proprio con l’esterno genoano che lo salta netto e apre un varco nella difesa che porta al gol di Ekhator

MCTOMINAY 5,5 Nel ritrovato 4-3-3 Masini lo contiene quasi in scioltezza, lo scozzese cerca sempre l’aggressione all’area di rigore, lavorando come punta aggiunta nel canale centrale. Un fantasma. E così tramonta pure la teoria che stia giocando male per via del sistema di gioco. Meglio quando ritrova De Bruyne al suo fianco, senza dubbio.

HOJLUND 7 Non solo un velocista, ma anche un bomber vecchia maniera, spietato a riprendere una respinta nell’area piccola. Ancora l’uomo della partita, come con il Manchester. È Marcandalli l’uomo che principalmente lo tiene. Il Genoa prova a non dargli profondità, con Vasquez che guida la linea e Marcandalli a togliergli spazio, ma il danese gli procura un giallo pesante con il suo movimento. Infatti entra Otoa che pure viene ammonito.

ANGUISSA 7 Un gol pesantissimo, piovuto dal cielo. Dunque, autentica manna. Seconda punta quando il Napoli pressa 4-4-2 in avvio azione viene coperto da Malinovski ma anche e soprattutto da Vasquez che ha la libertà di spezzare la linea: deve gestire la palla, ma è disordinato.

 

Potrebbe piacerti anche
News

Conte a Sky: “Mi è piaciuto lo spirito, lo stare sul pezzo fino alla…

News

Lobotka va Slovacchia per gli accertamenti: i tempi di recupero, la sosta ed una…

News

Ekhator è solo l’ultimo della serie, anche il napoletano Quagliarella tra i…

X

La Gazzetta fà la singola analisi degli azzurri contro il Genoa

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.