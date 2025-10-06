I numeri di Napoli/Genoa: il fattore Maradona, Jeff Ekhator supera Pirlo

Factory della Comunicazione

Fattore Maradona



Il Napoli (10V, 3N) è una delle sole tre squadre imbattute in match casalinghi nell’anno solare 2025 nei Big-5 campionati europei (escluse neopromosse): insieme a Liverpool e Monaco.

15 punti su 18

Il Napoli ha guadagnato almeno 15 punti dopo sei partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2021/22 (18 in quel caso).

Rimonta

Il Napoli non vinceva un match dopo essere andato in svantaggio in Serie A dallo scorso 25 gennaio contro la Juventus (2-1 anche in quel caso).

Due di fila



Rasmus Højlund ha segnato in due presenze consecutive con i club tra tutte le competizioni per la prima volta da dicembre 2024, con il Manchester United contro Nottingham Forest in campionato e Viktoria Plzen in Europa League.

Il tempo di Rasmus

Le 11 reti di Rasmus Højlund in Serie A sono state tutte segnate su azione, nove delle quali nel 2° tempo.

Anguissa è di casa



Otto degli 11 gol di Frank Anguissa in Serie A sono stati realizzati al Maradona, inclusi i due del campionato in corso.



Jeff Ekhator (18 anni e 328 giorni) è il giocatore più giovane ad aver segnato in trasferta contro il Napoli in Serie A a partire da Andrea Pirlo (18 anni e 244 giorni) il 18 gennaio 1998 con la maglia del Brescia. Secondo gol di Jeff Ekhator in Serie A, entrambi realizzati il 5 ottobre, il primo contro l'Atalanta nel 2024 sempre in trasferta.