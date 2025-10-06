CalcioNapoliNews

Hojlund: “Sono felice di essere qui; devo solo correre negli spazi, poi De Bruyne mi darà la palla giusta!”

By Gabriella Calabrese
0

Rasmus Hojlund, goleador di giornata, e non solo, al termine di Napoli/Genoa è intervenuto ai microfoni di Radio CRC. Le sue dichiarazioni: “La mia prestazione penso sia stata discreta, sono stato bravo a tenere palla e alla fine segnare il gol. E’ stato molto bello, soprattutto perchè è stato il gol della vittoria. Penso che De Bruyne sia un calciatore molto bravo, probabilmente uno dei migliori con cui puoi giocare a calcio, infatti per me si tratta solo di correre negli spazi, poi lui mi darà la palla giusta. Mi ha paragonato ad Haaland? Sì, è un grande complimento perché Erling è il miglior attaccante al mondo in questo momento. Penso che il Genoa abbia fatto bene, sono stati coraggiosi, hanno giocato uomo contro uomo, sono molto contento dei tre punti di oggi e sono molto contento di essere qui, ho imparato un sacco di cose nuove, sono felice di questo gruppo di giocatori, mi stanno calmando, mi stanno aiutando nelle piccole cose e il manager è ciò di cui ho bisogno in questo momento nella mia carriera”.

