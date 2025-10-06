NewsCalcioIn Evidenza

Hernanes: “Nel primo tempo Napoli sottotono, nel secondo tempo è migliorato tantissimo”

By Nicola Mirone
L’ex centrocampista di Inter, Lazio e Juventus, Hernanes, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal, analizzando la sfida vinta dagli azzurri per 2-1 sul Genoa.

Ecco le parole di Hernanes:

Eravamo consapevoli che il Genoa aveva bisogno del risultato al Maradona vista la classifica. Viera aveva detto ai suoi calciatori di andare altissimi a pressare e lasciava il 3 contro 3 dietro. Il Napoli, invece, voleva giocare sui piedi, mentre doveva andare più in profondità. Nel primo tempo la squadra di Conte è apparsa sottotono. Nel secondo tempo il Napoli è migliorato tantissimo con l’ingresso di De Bruyne e Spinazzola.

Hojlund è un attaccante completo, è grosso, ma ha una velocità incredibile, poi attacca la profondità e per la squadra è importantissimo. Inoltre appoggia il gioco, fa gol. Devo dire che può diventare davvero un giocatore importante ed arrivare a livelli mai pensati. Scudetto? Per me è una vera sorpresa che la Roma già sia lì. Ma Gasperini è bravissimo e la sua mano si vede”.

