Donna romena uccisa a Gela: arrestato un connazionale

(Adnkronos) – Un uomo di 40 anni, di origini rumene, è stato arrestato per l'omicidio di una connazionale di 64 anni avvenuto a Gela, in provincia di Caltanissetta, il 17 settembre. L'ordinanzia di custodia cautelare è stata eseguita dai carabinieri. Ulteriori dettagli saranno resi noti in un conferenza stampa convocata in procura per domani, martedì 7 ottobre, alle 9, dal procuratore della Repubblica di Gela Salvatore Vella.  
