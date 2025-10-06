NewsCalcioNapoli

De Bruyne illumina il Maradona: il Napoli si rialza e resta in vetta

By Emanuela Menna
0

Basta un tempo e un cambio per trasformare la serata: l’ingresso di De Bruyne cambia volto al Napoli più di qualsiasi discorso nell’intervallo. Conte perde Lobotka e Politano, ma ne approfitta per rimettere insieme i suoi “Fab Four” (stavolta con Gilmour) e dare nuova linfa al gioco. Il pareggio di Anguissa arriva come una liberazione, e da lì in poi la squadra gioca a un’altra velocità: Spinazzola e McTominay sfiorano il raddoppio, Di Lorenzo colpisce un palo, e lo stadio si accende.

Factory della Comunicazione

De Bruyne è il faro: tocco, visione, classe pura. Prima un assist da fuoriclasse per Hojlund (gol annullato per fuorigioco), poi ancora protagonista nell’azione del definitivo 2-1 firmato proprio dall’ex United. La sintonia tra i due — City e United che si ritrovano azzurri — è il simbolo di un Napoli che ritrova ritmo, fiducia e vetta.

Il finale è carico d’emozione, un po’ eccessivo, ma il successo è pesante: terza settimana di fila al primo posto, anche se in coabitazione. Conte sa che c’è ancora da lavorare — soprattutto sulla continuità e sulla tenuta difensiva — ma la risposta dopo Milano è arrivata. Due vittorie in tre giorni, due rimonte, e la sensazione di una squadra che, se riesce a trasformare le fiammate in costanza, può tornare a essere la migliore.

Potrebbe piacerti anche
News

Conte rispolvera il 4-3-3, ma il Genoa gli rovina la festa (almeno per un tempo)

News

Conte, il timoniere del Napoli: ribalta il Genoa e riaccende la squadra

News

Il Mattino – Qualcuno sì, qualche altro meno: i top e i flop

News

Conte a Sky: “Mi è piaciuto lo spirito, lo stare sul pezzo fino alla…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.