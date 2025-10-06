De Bruyne-Hojlund, l’intesa perfetta tra assist e gol

L’attaccante del Napoli, Rasmus Hojlund, ha segnato ancora un gol, ieri al Maradona contro il Genoa, ed il connubio con De Bruyne è perfetto fra assist e reti. Il Corriere dello Sport scrive: “Ieri aveva fatto già spoiler pochi minuti prima del gol: ne aveva segnato uno annullato per precedente fuorigioco di De Bruyne che lo aveva lanciato in porta. Poi tutto buono quello decisivo dopo la respinta di Leali su tiro di Anguissa. Un gol da centravanti puro capace di essere presente nel posto giusto al momento giusto. La sua prova sarebbe stata positiva anche senza firma. Tante sponde, duelli individuali, falli conquistati e un movimento costante in attacco. Un moto perpetuo a cui serviva solo una palla giocabile per pungere. Come in Champions mercoledì scorso: due assist di Kdb e due gol. E c’è il suo zampino anche sull’1-1 di Anguissa perché è proprio lui a riempire l’area prima che la palla arrivi a Frank. Il Maradona apprezza e ad ogni giocata lo sostiene. Si accorge del suo fare da generoso, da lottatore, e lo ripaga di affetto. Lui ricambia a suo modo. Ora la nazionale, poi si tornerà a fare sul serio. Il Maradona sente già la sua mancanza”.

