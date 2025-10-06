CalcioNapoliNews

Corbo: “La luce si chiama De Bruyne, perchè alla fine vince il calcio”

By Gabriella Calabrese
0

Nel suo editoriale per La Repubblica, Antonio Corbo, commenta la prestazione del Napoli contro il Genoa: “In fondo alle partite più buie c’è sempre una luce che riporta il Napoli in alto. Fino al primato. Si chiama Kevin De Bruyne. La sua classe va oltre i dubbi, i moduli, i dilemmi che colmano le vigilie più laboriose. Alla fine decide il calcio. Vincono la qualità, e quella del biondo tardone belga è infinita. La personalità, e quella di Anguissa è pari all’abilità di essere presente negli attimi e nelle fasi cruciali della partita. L’agonismo che distingue l’esperienza di Spinazzola: entra quando sembra tutto compromesso e solleva Olivera dal rimorso del gol del Genoa”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Piantanida: “Beukema, McTominay e Neres i tre flop di giornata”

Calcio

Bucchioni: “Il problema non è KDB, ma un intristito McT!”

Calcio

Lazio, dopo l’infortunio di Zaccagni, Sarri spinge per Insigne

Calcio

Hojlund: “Sono felice di essere qui; devo solo correre negli spazi, poi De…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.