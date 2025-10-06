Corbo: “La luce si chiama De Bruyne, perchè alla fine vince il calcio”

Nel suo editoriale per La Repubblica, Antonio Corbo, commenta la prestazione del Napoli contro il Genoa: “In fondo alle partite più buie c’è sempre una luce che riporta il Napoli in alto. Fino al primato. Si chiama Kevin De Bruyne. La sua classe va oltre i dubbi, i moduli, i dilemmi che colmano le vigilie più laboriose. Alla fine decide il calcio. Vincono la qualità, e quella del biondo tardone belga è infinita. La personalità, e quella di Anguissa è pari all’abilità di essere presente negli attimi e nelle fasi cruciali della partita. L’agonismo che distingue l’esperienza di Spinazzola: entra quando sembra tutto compromesso e solleva Olivera dal rimorso del gol del Genoa”.

