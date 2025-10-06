Coppa Italia – Napoli-Cagliari: atto terzo

I sedicesimi di Coppa Italia si sono conclusi, delineando così il quadro completo degli ottavi di finale.
Diverse le squadre di Serie A in campo in questa fase della competizione, che proveranno ad arrivare fino alla finale di Roma.
Di seguito tutte le partite e il tabellone completo della Coppa Italia 2025/26.
COPPA ITALIA, GLI OTTAVI DI FINALE
• Juventus-Udinese, martedì 2 dicembre ore 21:00
• Atalanta-Genoa, mercoledì 3 dicembre ore 15:00
• Napoli-Cagliari, mercoledì 3 dicembre ore 18:00
• Inter-Venezia, mercoledì 3 dicembre ore 21:00
• Bologna-Parma, giovedì 4 dicembre ore 18:00
• Lazio-Milan, giovedì 4 dicembre ore 21:00
• Roma-Torino, martedì 13 gennaio ore 21:00
• Fiorentina-Como, martedì 27 gennaio ore 21:00
Fonte: Gianluca Di Marzio