Coppa Italia – Napoli-Cagliari: atto terzo

Per gli azzurri sarà la terza partita casalinga coi sardi nel giro 7 mesi

By Lorenzo Capobianco
I sedicesimi di Coppa Italia si sono conclusi, delineando così il quadro completo degli ottavi di finale.

Diverse le squadre di Serie A in campo in questa fase della competizione, che proveranno ad arrivare fino alla finale di Roma.

Di seguito tutte le partite e il tabellone completo della Coppa Italia 2025/26.

 

COPPA ITALIA, GLI OTTAVI DI FINALE

• Juventus-Udinese, martedì 2 dicembre ore 21:00

• Atalanta-Genoa, mercoledì 3 dicembre ore 15:00

• Napoli-Cagliari, mercoledì 3 dicembre ore 18:00

• Inter-Venezia, mercoledì 3 dicembre ore 21:00

• Bologna-Parma, giovedì 4 dicembre ore 18:00

• Lazio-Milan, giovedì 4 dicembre ore 21:00

• Roma-Torino, martedì 13 gennaio ore 21:00

• Fiorentina-Como, martedì 27 gennaio ore 21:00

Fonte: Gianluca Di Marzio

