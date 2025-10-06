Conte su Gazzetta: “Hojlund possibile crack, ha margini di crescita importanti”

Il Napoli si congeda dal campionato battendo il Genoa e si riconferma in vetta. Eppure, Antonio Conte tiene serrati i ranghi tornando sul valore della rosa e i miglioramenti richiesti ai calciatori arrivati nel mercato estivo. “Il nostro è un percorso vergine, non siamo sicuramente come le altre squadre che l’anno scorso hanno disputato le competizioni europee perché erano già strutturate. Noi abbiamo aggiunto nove giocatori su una base di 11-12 giocatori e questo conferma come il campionato vinto l’anno scorso è stato straordinario e ben oltre le aspettative. Inserire nove acquisti nuovi con lo scudetto sul petto non è semplicissimo, a parte De Bruyne abituato a palcoscenici più importanti, gli altri hanno bisogno di alzare il livello e migliorare. È inevitabile pagare dazio, sia come scelte sia nel ricercare le certezze senza andare al buio. Io perciò dico che questo sarà l’anno più difficile per noi”, ha spiegato l’allenatore al termine della gara.

Factory della Comunicazione

Margini di crescita