Colpito dal taser 35enne muore in ambulanza a Napoli, aperta un’inchiesta

(Adnkronos) – Un giovane di 35 anni è morto durante il trasporto in ospedale dopo essere stato colpito, nella sua abitazione, col taser dei carabinieri. È accaduto a Napoli, nel quartiere Chiaia dove i militari erano intervenuti per la segnalazione di una lite in famiglia giunta al 112. In casa erano presenti anche una donna e una minore. L'uomo ha aperto la porta e avrebbe opposto resistenza. Dopo vari tentativi di riportarlo alla calma, i carabinieri hanno deciso di utilizzare il taser, "seguendo le procedure di utilizzo previste dalla legge", come riferito da fonti investigative. Il 35enne si è accasciato. Dopo l'arrivo dei rinforzi e del personale sanitario del 118, è stato caricato in ambulanza dove è morto durante il trasferimento in ospedale. Ora la salma è a disposizione per l'autopsia.

—[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione