CdS, i voti: top Spinazzola, qualcosa da rivedere in difesa

By Gabriella Calabrese
La vince di squadra il Napoli del secondo tempo, dopo un primo difficile nel quale si ritrova in svantaggio a cospetto di un Genoa ordinato. Il CdS valuta così la prova degli azzurri:

Conte  6,5 
Squadra sempre in controllo, ma ancora qualcosa da rivedere in fase difensiva. Comincia con il 4-3-3, la ribalta con i cambi Spina-KDB e il 4-1-4-1, la blinda con il 5-4-1. Primo posto perso e riacciuffato in un clic.

 

Milinkovic-Savic 7
Il lancio per Spinazzola che origina il pari, un arco di una settantina di metri, è l’essenza stessa del suo calcio.
Di Lorenzo 6,5
Non soffre Vitinha e ricomincia ad attaccare come sa, soprattutto nella ripresa, colpendo anche un palo pieno di testa.
Beukema 5,5
Finisce a terra e in cenere sul gol di tacco di Ekhator: non bene, certo, ma gran bella giocata del giovanotto.
Juan Jesus 6
Finisce anche lui nell’avvio dell’azione dello 0-1, ma ha meno responsabilità e in genere è lucido e risolutivo.
Olivera 5
Soffre Norton-Cuffy, uno con verve e spunto, e nell’azione dell’1-0 del Genoa sprofonda.
Spinazzola (5’ st) 7,5
Cambia la partita con KDB: il cross da sinistra sull’1-1, un tiro murato, Norton-Cuffy infilzato. Decisivo anche nel finale, a destra: l’ardor e e la sagacia nella lotta per blindare la vittoria. Il ritorno in Nazionale non è un premio, è la giusta conseguenza del momento che vive.
Anguissa 7
Senza De Bruyne, dal 1’, torna a essere anche aiuto regista. Non incanta a lungo, ma è ancora decisivo nel momento clou: segna e propizia il bis di Hoj.
Lobotka 6
Frendrup è la sua ombra. Prova a mettere ordine fino a che non s’infortuna. Da solo: risentimento muscolare, in dubbio per la Slovacchia.
Gilmour (44’ pt) 6
Dentro nel momento peggiore: nella confusione e in svantaggio. Regia ordinata.
McTominay 6
Non è ancora straripante, ma di certo più vivo: vince 12 duelli su 19, riempie meglio l’area e fa la sponda per Frank sul 2-1.
Politano 6
Fonte di cross (4), dell’unico tiro e delle migliori iniziative del primo tempo. Poi s’infortuna e si arrende: ciao Nazionale.
De Bruyne (5’ st) 7
L’altra chiave della svolta: dirige, pennella, ispira il 2-1 con un cross perfetto, lancia Hojlund in porta con una magia cancellata dal fuorigioco, guadagna 5 possessi. Sempre più dominante e decisivo.
Hojlund 7
Nella ripresa riesce ad attaccare meglio la profondità e soprattutto segna il terzo gol in cinque giorni. Che vale un’altra vittoria.
Lucca (37’ st) sv
Neres 6
Titolare dopo quasi sei mesi. Spinge e punta, ma graffia poco.

 

 

