CdS Campania – Vincenti i Cambi di Conte. “CHE SQUADRA, NAPOLI”
CdS – VINCENTI
La squadra di Conte ritrova la vittoria in campionato cancellando il ko di Milano: vivrà la sosta dalla comoda posizione di prima in classifica.
Il doppio cambio Spinazzola-De Bruyne al 50’ cambia l’inerzia della gara
Anguissa trova il pari poi il guizzo di Hojlund fa impazzire il Maradona
Dicevamo: gli ingressi di Kevin e Spina, e il passaggio al 4-1-4-1 dopo un andamento lento versione 4-3-3, hanno letteralmente resuscitato il Napoli aumentando la spinta e il filtro, e riempiendo di genio, iniziativa e idee gli spazi aperti per Hojlund e la fascia sinistra. L’origine di entrambi i gol: il primo di Anguissa, il secondo di Hoj. In 18 minuti da grande. E ancora: i lanci di Milinkovic, fondamentale sul pari, sono davvero un’arma in più. Fonte: CdS