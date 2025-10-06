Adnkronos News

Calabria, al seggio in abito nuziale nel giorno del sì: la foto diventa virale

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – "Anche oggi San Gregorio d'Ippona dimostra grande senso civico e rispetto della democrazia. I nostri giovani sposi hanno esercitato il diritto al voto appena dopo aver pronunciato il sì! Buon voto a tutti'. È quanto scrive, in un post sui social, Pasquale Farfaglia, sindaco di San Gregorio d'Ippona, nel Vibonese. A corredo del post, la foto di due giovani in abito nuziale, immortalati insieme al primo cittadino al seggio elettorale: la coppia di novelli sposi non ha rinunciato a recarsi alle urne anche nel giorno del matrimonio, una volta conclusa la cerimonia. La foto è diventata virale sui social in breve tempo, suscitando ammirazione da parte di concittadini e utenti. 
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Ex Ilva, 16 ottobre sciopero in tutti i siti. Sindacati: “Inaccettabile…

Adnkronos News

Buonfiglio: “Saranno quattro i portabandiera per Milano Cortina 2026”

Adnkronos News

Ipofosfatemia legata all’X, primo bilancio e prospettive su linee guida

Adnkronos News

Terremoto oggi nelle Marche, la scossa 4.4 di magnitudo

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.