CalcioNapoliNews

Bucchioni: “Il problema non è KDB, ma un intristito McT!”

By Gabriella Calabrese
0

Enzo Bucchioni, giornalista, nel suo editoriale per TMW si è soffermato sul Napoli e in particolare su Scott McTominay: “Il Napoli e la sorprendente Roma che batte la Fiorentina in crisi a Firenze, invece tengono botta. Nelle difficoltà, ma vincono e restano in testa alla classifica. Conte ha pensato bene di tornare al 4-3-3 dello scudetto con la clamorosa esclusione di De Bruyne, il migliore in Champions. Non serviva farlo riposare, c’è la sosta. Le difficoltà sono state superate grazie al ritorno del 4-1-4-1 e del belga che ha regalato assist a piacere. Conte deve risolvere la situazione, quello che non si ritrova non è De Bruyne, ma McTominay che non è più centrale nel gioco e s’è intristito. Comunque il Napoli l’ha vinta con i colpi dei suoi giocatori migliori (Anguissa) e il carattere. Hojlund è tornato il killer dei tempi dell’Atalanta, va a finire che il Napoli senza Lukaku c’ha guadagnato”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Lazio, dopo l’infortunio di Zaccagni, Sarri spinge per Insigne

Calcio

Hojlund: “Sono felice di essere qui; devo solo correre negli spazi, poi De…

Calcio

Gara che si rivela difficile, La Penna “la tiene”: la moviola

News

VIDEO – Canta Napoli, canta Conte: sceglie l’inno degli inni

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.