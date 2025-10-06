Bisoli: “Spinazzola sottovalutato da sempre”

L’ex calciatore, oggi allenatore, Pierpaolo Bisoli, è intervenuto durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, parlando della squadra di Antonio Conte.

Ecco le parole di Bisoli:

“Ho sempre sottolineato che Leonardo Spinazzola, calciatore del Napoli, è sottovalutato da sempre per le qualità che ha. Se non avesse 33 anni sarebbe certamente uno dei migliori terzini d’Europa.

Nel momento in cui sta bene spacca le partite perché nell’uno contro uno è come un esterno alto ed è bravo anche in fase difensiva. Ero sorpreso quando non faceva queste prestazioni, ma sapevo fosse solo questione di tempo.

A Perugia veniva da due esperienze fallimentari, io gli cambiai ruolo e da esterno alto lo portai a fare il terzino. Quindi ha fatto la sua bella carriera con Gasperini. E’ un bravo ragazzo, molto solare.

Con la carriera che ha fatto è diventato un punto di riferimento anche per i giovani, anche perché è uno di quelli che si allena veramente bene e dà sempre tutto”.