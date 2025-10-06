NewsCalcioNapoli

Antognoni: “Ekhator è un grande attaccante, ma i giovani devono giocare di più. Serie A più equilibrata, Napoli e Inter avanti

By Emanuela Menna
Il capo delegazione dell’Under21, Giancarlo Antognoni, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss rilasciando delle dichiarazioni. Di seguito, le sue parole:

“Ekathor è un grande attaccante, è giovane e può migliorare solo giocando. Marianucci è futuribile sia per la squadra di club che per la Nazionale, ha fatto gol contro la Macedonia, poi subito titolare con il Napoli a Milano anche se non ha fatto benissimo. Ma se non giocano poi non puoi giudicarli. I giovani ci sono, prima quando giocavo c’era solo un giocatore straniero per club.

Oggi abbiamo queste difficoltà però i giovani ci sono e vanno valorizzati. Il discorso giovani-Nazionale funziona, poi però hanno poco spazio nei club. La nostra serie A? Per ora la situazione è questa, tante squadre in pochi punti. Le squadre che hanno patito in questi anni si sono rivalutate. Sono aumentati i pretendenti. Juve e Milan sono tornate. Napoli ed Inter hanno qualcosa in più”. 

