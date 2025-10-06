Anticipi e posticipi di Serie A: ecco quando giocherà il Napoli

Sono stati svelati gli anticipi e i posticipi del campionato da qui alla 22 giornata, quindi fino alla fine di Gennaio. Ecco quando toccherà scendere in campo ai Campioni d’Italia.
13 giornata, Roma-Napoli, Domenica 30 Novembre ore 20:45;
14 giornata, Napoli Juventus, Domenica 7 Dicembre ore 20:45;
15 giornata, Udinese-Napoli, Domenica 14 Dicembre ore 15:00;
16 giornata, Napoli-Parma, Mercoledi 14 Gennaio ore 18:30;
17 giornata, Cremonese-Napoli, Domenica 28 Dicembre ore 15:00;
18 giornata, Lazio-Napoli, Domenica 4 Gennaio ore 12:30;
19 giornata, Napoli-Verona, Mercoledi 7 Gennaio ore 18:30;
20 giornata, Inter-Napoli, Domenica 11 Gennaio ore 20:45,
21 giornata, Napoli-Sassuolo, Sabato 17 Gennaio ore 18:00;
22 giornata, Juventus-Napoli, Domenica 25 Gennaio ore 18:00.
Fonte: Sito Ufficiale SSC Napoli