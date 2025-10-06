NewsCalcioNapoli

Anticipi e posticipi di Serie A: ecco quando giocherà il Napoli

Svelato il calendario degli azzurri

By Lorenzo Capobianco
0

Sono stati svelati gli anticipi e i posticipi del campionato da qui alla 22 giornata, quindi fino alla fine di Gennaio. Ecco quando toccherà scendere in campo ai Campioni d’Italia.

Factory della Comunicazione

13 giornata, Roma-Napoli, Domenica 30 Novembre ore 20:45;

14 giornata, Napoli Juventus, Domenica 7 Dicembre ore 20:45;

15 giornata, Udinese-Napoli, Domenica 14 Dicembre ore 15:00;

16 giornata, Napoli-Parma, Mercoledi 14 Gennaio ore 18:30;

17 giornata, Cremonese-Napoli, Domenica 28 Dicembre ore 15:00;

18 giornata, Lazio-Napoli, Domenica 4 Gennaio ore 12:30;

19 giornata, Napoli-Verona, Mercoledi 7 Gennaio ore 18:30;

20 giornata, Inter-Napoli, Domenica 11 Gennaio ore 20:45,

21 giornata, Napoli-Sassuolo, Sabato 17 Gennaio ore 18:00;

22 giornata, Juventus-Napoli, Domenica 25 Gennaio ore 18:00.

Fonte: Sito Ufficiale SSC Napoli

Potrebbe piacerti anche
News

Il Primo tango al Maradona

News

Italia, cosa serve per qualificarsi al Mondiale.

News

Bisoli: “Spinazzola sottovalutato da sempre”

News

Hernanes: “Nel primo tempo Napoli sottotono, nel secondo tempo è migliorato…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.