Al via la quarta edizione del ”Festival della lettura sportiva”

By Lorenzo Capobianco
Pronta per partire la quarta edizione del ‘Festival della letteratura sportiva’ che si svolgerà dal 15 al 18 ottobre, anche quest’anno a Scampia (Napoli) presso l’Auditorium della Chiesa di Maria SS del Buon Rimedio.

Essendo la quarta edizione, era conseguenziale dedicarla al quarto tricolore del Napoli, con la presentazione di ben 10 (dieci) libri che hanno celebrato la vittoria ottenuta dagli Azzurri di Antonio Conte.
Ci sarà la presenza di Tanti autori, relatori, ospiti d’onore per raccontare emozioni che solo lo Sport può trasmettere e far vivere.
‘Viva la cultura per lo Sport’
