Wta 1000 Pechino, trionfo di Errani e Paolini nel doppio

Sara Errani e Jasmine Paolini non si fermano più. La coppia d'oro del tennis azzurro ha conquistato anche il Wta 1000 di Pechino, battendo in finale l'ungherese Fanny Stollar e la giapponese Miyu Kato in rimonta, con il punteggio di 6-7(1) 6-3 10-2. Le azzurre, già prime nella race del doppio femminile e qualificate da settimane per le Finals di Riad, si confermano la coppia più in forma dell'anno con un altro successo da incorniciare. —[email protected] (Web Info)

