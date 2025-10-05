Vieira cambia il volto del Genoa per sfidare il Napoli

Il Grifone vuole spiccare il volo nella partita più difficile anche se portare a casa la prima vittoria in campionato sarà complicatissimo contro il Napoli di Antonio Conte. Patrick Vieira ha preparato un Genoa diverso per dare sprint e forza ad un attacco che ha faticato nelle ultime partite. Per questa ragione non ci sarà nessuna variazione nello spartito tattico con il consueto 4-2-3-1 ma ci saranno novità negli interpreti perché il tecnico francese sta pensando di inserire dal primo minuto Ekuban al posto di Colombo, un’idea per dare un’occasione all’attaccante che nelle ultime settimane ha dato sempre il suo contributo quando è stato chiamato in causa. Ma non dovrebbe essere solo questa la novità in casa Genoa nella formazione titolare visto che sulla trequarti ci potrebbe essere spazio anche per una sorpresa: stanno salendo infatti le quotazioni del giovanissimo Venturino molto stimato da Vieira e che adesso potrebbe avere una chance dal primo minuto.

Fonte: Corriere dello Sport