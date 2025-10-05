NewsCalcioNapoli UFFICIALE – Conte e Vieira hanno comunicato le due formazioni Ritorna al 4-3-3 il Napoli By Sara Di Fenza il Ott 5, 2025 - 17:08:24 0 Condividi Antonio Conte e Patrick Vieira hanno sciolto tutti i dubbi. Per il Napoli, torna Neres dal primo minuto. Rifiata a sorpresa Kevin De Bruyne. Factory della Comunicazione Di seguito le formazioni ufficiali: Napoli. (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte. Genoa. (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Mercandalli, Vasquez, Ellertsson; Masini, Frendrup; Norton Cuffy, Malinovskyi, Vitinha; Ekhator. All: Vieira. CalcioFormazioniGenoaNapoli 0 Condividi FacebookTwitterGoogle+ReddItWhatsAppPinterestE-mail