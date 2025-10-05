NewsCalcioNapoli

UFFICIALE – Conte e Vieira hanno comunicato le due formazioni

Ritorna al 4-3-3 il Napoli

By Sara Di Fenza
0

Antonio Conte e Patrick Vieira hanno sciolto tutti i dubbi. Per il Napoli, torna Neres dal primo minuto. Rifiata a sorpresa Kevin De Bruyne.

Di seguito le formazioni ufficiali:

