Adnkronos News

Treviso, bambino di 3 anni morso al volto da cane di famiglia: è grave

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Un bambino di 3 anni oggi, domenica 5 ottobre, a Nervesa della Battaglia (Treviso) è stato morso al volto – sul labbro e sulla parte inferiore dell’occhio sinistro – da un cane di razza Pastore del Lagorai mentre stava giocando con l’animale nella cucina della casa del nonno. Il cane, di circa 2 anni e mezzo, regolarmente vaccinato, è di proprietà della compagna del nonno.  Sul posto sono intervenuti il Suem 118 di Montebelluna e l’elisoccorso di Treviso che ha trasportato il piccolo all’ospedale di Treviso. Il bambino è gravemente ferito ma non rischia la vita. —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Fiorentina-Roma 1-2, rimonta giallorossa con Soulé e Cristante. Gasperini primo in…

Adnkronos News

‘Tesori dei Faraoni’ alle Scuderie del Quirinale a Roma

Adnkronos News

Sinner solito fenomeno anche con… il pallone: che numeri prima del match con…

Adnkronos News

Gp Singapore: Norris trionfa davanti a Verstappen, alla McLaren il titolo…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.