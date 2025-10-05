Stop Rrahmani: ora i tempi di recupero diventano rebus

Da sosta a sosta. Sperando che il rientro ci sia dopo quest’ultima… Amir Rrahmani è fermo ai box dopo l’infortunio in nazionale. Il capitano del Kosovo sembrava prossimo al rientro già da qualche settimana ed invece i tempo di recupero pare si siano stranamente allungati…Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione ed afferma che la situazione è ancora da monitorare e le tempistiche da definire. Il quotidiano parla di rebus da decifrare, vista l’importanza del difensore nei meccanismi di Antonio Conte. In sua assenza, il Napoli si è ritrovato molto più vulnerabile.

