Soccer Football - Serie A - Napoli v Fiorentina - Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy - May 7, 2023 Napoli fans celebrate after the match REUTERS/Ciro De Luca La festa dei tifosi napoletani per lo scudetto allo stadio Maradona domenica scorsa. L’intera città è stata invasa dall’euforia a motivo del successo sportivo Reuters
Stadio Maradona, due fattori hanno incrementato le presenze

By Emilia Verde
Il Napoli e i tifosi hanno ritrovato quell’unione un pò sbiadita nella stagione post terzo scudetto, e la dimostrazione palese sono i sold out ad ogni partita, ma anche due fattori fondamentali, come sottolinea Il Mattino. “Il Napoli con Conte vola. All’inizio era solo sulla fiducia che lo stadio veniva riempito. Ora non più: siamo al cospetto di una squadra cannibale che ha perso al Maradona l’ultima volta l’11 dicembre 2024 (con la Lazio, 0-1), quasi dieci mesi fa. E che con Conte ha un cammino impressionante: in 21 partite, ne ha perse solo due (l’altra con l’Atalanta) e pareggiate 3 (Udinese, Inter e Genoa). Impressionante, appunto. Una volta, si sarebbe detto fortino. Ma la scaramanzia, in questi casi, è sempre in agguato. A dire il vero, due i fattori che vanno presi in considerazione: la presenza massiccia di donne e minori allo stadio.

Per un semplice motivo: il Maradona è diventato un luogo sicuro, all’interno dell’impianto ormai sono anni che non succede più nulla di rilevante in termini di violenza. Lo stadio, grazie ai controlli della polizia, al sistema interno di sicurezza, i monitor ad altissima definizione, la presenza massiccia di steward coordinati dal capo della security Iannone, non è più terra di nessuno. E questo spinge le famiglie a recarsi a vedere la partite dagli spalti. Prima di ogni gara, poiché lo stadio è nella zona rossa del bradisismo, vengono anche fatte delle prove generali per eventuale fuga dall’impianto”.
