Stadio Maradona, due fattori hanno incrementato le presenze

Il Napoli e i tifosi hanno ritrovato quell’unione un pò sbiadita nella stagione post terzo scudetto, e la dimostrazione palese sono i sold out ad ogni partita, ma anche due fattori fondamentali, come sottolinea Il Mattino. “Il Napoli con Conte vola. All’inizio era solo sulla fiducia che lo stadio veniva riempito. Ora non più: siamo al cospetto di una squadra cannibale che ha perso al Maradona l’ultima volta l’11 dicembre 2024 (con la Lazio, 0-1), quasi dieci mesi fa. E che con Conte ha un cammino impressionante: in 21 partite, ne ha perse solo due (l’altra con l’Atalanta) e pareggiate 3 (Udinese, Inter e Genoa). Impressionante, appunto. Una volta, si sarebbe detto fortino. Ma la scaramanzia, in questi casi, è sempre in agguato. A dire il vero, due i fattori che vanno presi in considerazione: la presenza massiccia di donne e minori allo stadio.

