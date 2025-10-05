NewsCalcioNapoli

Spinazzola: “Ora sono più intelligente calcisticamente, con Conte sono cresciuto molto”

By Emanuela Menna
Nel post partita Napoli Genoa, vinta dai campioni d’Italia per 2-1, è intervenuto in conferenza stampa, Leonardo Spinazzola.

Ecco le sue dichiarazioni:

Dovevamo andare più in profondità sulla pressione aggressiva del Genoa, la Nazionale èsempre un obiettivo concreto, poi ci sono altri grandi giocatori nel mio ruolo, è una decisione del commissario tecnico. Sull’aspetto mentale siamo a buon punto, dobbiamo incrementare con i cambi e bisogna essere uniti. Quando uno sta fuori, deve svoltare la partita come si è visto anche contro lo Sporting Lisbona. Tatticamente cosa mi chiede il mister? Di dare ampiezza quando mi possono trovare non marcato, o più centrale. Poi quando la palla è più sicura mi posso allargare, mi trovo bene perchè è la mia qualità preferita. Basta parlare dei livelli dell’Europeo 2021, prima e dopo sono molto meglio adesso che prima. Prima ero molto più pazzo, ora faccio scelte più intelligenti calcisticamente. Prima ero più un cavallo pazzo, a livello di numeri sono migliorato.  Come mi descriverei oggi? È cambiato che dopo i primi sei mesi dello scorso anno in cui ho faticato come carichi di lavoro dovevo entrare nei meccanismo e nella testa del mister, ci ho messo un po’ ma poi siamol entrati in sintonia. Sono migliorato anche grazie a mister Conte nell’intelligenza calcistica. Ricopro meglio il campo”

