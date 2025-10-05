Sosta per le nazionali: tutti gli impegni degli azzurri

Sosta delle nazionali ormai alle porte con diversi calciatori del Napoli destinati a lasciare Castel Volturno per una settimana. Ne scrive e li elenca Il Mattino. Prima convocazione da azzurro per Milinkovic-Savic, chiamato dalla Serbia, salteranno la nazionale invece Buongiorno e Rrahmani perché infortunati.