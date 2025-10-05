CalcioNapoliNews

Sosta per le nazionali: tutti gli impegni degli azzurri

By Gabriella Calabrese
0
Sosta delle nazionali ormai alle porte con diversi calciatori del Napoli destinati a lasciare Castel Volturno per una settimana. Ne scrive e li elenca Il Mattino. Prima convocazione da azzurro per Milinkovic-Savic, chiamato dalla Serbia, salteranno la nazionale invece Buongiorno e Rrahmani perché infortunati.

Factory della Comunicazione

Non convocati gli olandesi Beukema e Lang. Confermati invece gli altri italiani chiamati da Gattuso: Meret, Di Lorenzo, Politano.
Questi gli impegni degli azzurri:
ITALIA – Meret, Di Lorenzo, Politano (vs Estonia e Israele)
ITALIA U21 – Marianucci (vs Svezia e Armenia)
SERBIA – Milinkovic-Savic (vs Albania e Andorra)
SLOVACCHIA – Lobotka (vs Irlanda del Nord e Lussemburgo)
BELGIO – De Bruyne (vs Macedonia e Galles)
MACEDONIA – Elmas (vs Belgio e Kazakistan)
CAMERUN – Anguissa (vs Mauritius e Angola)
SCOZIA – McTominay, Gilmour (vs Grecia e Bielorussia)
DANIMARCA – Hojlund (vs Bielorussia e Grecia)
Potrebbe piacerti anche
Calcio

Stop Rrahmani: ora i tempi di recupero diventano rebus

Calcio

Sarà 4-3-3 e l’unico punto interrogativo riguarda la porta…

Calcio

Perinetti: “Lucido, combattivo, chiaro, è Antonio Conte”

Calcio

Condizione o posizione, il Napoli ha bisogno del fattore McT!

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.