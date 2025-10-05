Sosta per le nazionali: tutti gli impegni degli azzurri

Sosta delle nazionali ormai alle porte con diversi calciatori del Napoli destinati a lasciare Castel Volturno per una settimana. Ne scrive e li elenca Il Mattino. Prima convocazione da azzurro per Milinkovic-Savic, chiamato dalla Serbia, salteranno la nazionale invece Buongiorno e Rrahmani perché infortunati.
Non convocati gli olandesi Beukema e Lang. Confermati invece gli altri italiani chiamati da Gattuso: Meret, Di Lorenzo, Politano.
Questi gli impegni degli azzurri:
ITALIA – Meret, Di Lorenzo, Politano (vs Estonia e Israele)
ITALIA U21 – Marianucci (vs Svezia e Armenia)
SERBIA – Milinkovic-Savic (vs Albania e Andorra)
SLOVACCHIA – Lobotka (vs Irlanda del Nord e Lussemburgo)
BELGIO – De Bruyne (vs Macedonia e Galles)
MACEDONIA – Elmas (vs Belgio e Kazakistan)
CAMERUN – Anguissa (vs Mauritius e Angola)
SCOZIA – McTominay, Gilmour (vs Grecia e Bielorussia)
DANIMARCA – Hojlund (vs Bielorussia e Grecia)