Adnkronos News

Sinner solito fenomeno anche con… il pallone: che numeri prima del match con Griekspoor

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Jannik Sinner fuoriclasse anche con il pallone tra i piedi. Il numero 2 del ranking Atp è stato 'pizzicato' dalle telecamere delle tv prima del match contro l'olandese Tallon Griekspoor a Shanghai, in una fase molto rilassata del riscaldamento. Nel filmato, diventato già virale sui social, Jannik ruba una pallina a coach Simone Vagnozzi e inizia a palleggiare. Ovviamente, senza mai far cadere la palla a terra. La curiosità? Vagnozzi quasi non si accorge del momento e resta fisso con lo sguardo in avanti, probabilmente intento a guardare il match tra Novak Djokovic e Yannick Hanfmann, scesi in campo prima dell'azzurro. Come al solito, Jannik regala spettacolo se di mezzo c'è il pallone. Come fatto più volte in passato.  —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Fiorentina-Roma 1-2, rimonta giallorossa con Soulé e Cristante. Gasperini primo in…

Adnkronos News

Treviso, bambino di 3 anni morso al volto da cane di famiglia: è grave

Adnkronos News

‘Tesori dei Faraoni’ alle Scuderie del Quirinale a Roma

Adnkronos News

Gp Singapore: Norris trionfa davanti a Verstappen, alla McLaren il titolo…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.