Adnkronos News

Sinner, infortunio a Shanghai? Jannik zoppica e si ferma nel match contro Griekspoor

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Infortunio per Jannik Sinner a Shanghai? Il fuoriclasse azzurro ha accusato un problema al ginocchio nel corso del secondo set del terzo turno del Masters 1000 cinese contro Tallon Griekspoor. Durante l'undicesimo game del secondo parziale, Sinner si trova a rincorrere, va sotto 0-40 e alla fine subisce il break (il primo dell'incontro). Per colpa, forse, anche di un fastidio al ginocchio, legato a un movimento irregolare dell'articolazione in uno scambio prolungato. Jannik poi si tocca il ginocchio, zoppica e fa qualche smorfia verso coach Vagnozzi al suo angolo. Dopo qualche secondo di preoccupazione torna quindi a giocare, perdendo il set.  Prima di cominciare il terzo set, Sinner appare però preoccupato. E, curiosità, non si siede, forse per evitare i crampi.  —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Fiorentina-Roma 1-2, rimonta giallorossa con Soulé e Cristante. Gasperini primo in…

Adnkronos News

Treviso, bambino di 3 anni morso al volto da cane di famiglia: è grave

Adnkronos News

‘Tesori dei Faraoni’ alle Scuderie del Quirinale a Roma

Adnkronos News

Sinner solito fenomeno anche con… il pallone: che numeri prima del match con…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.