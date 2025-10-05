Serie A, Udinese-Cagliari 1-1 (0-1): pari con rimpianti per i friuliani

Finisce in parità il lunch match della domenica tra Udinese e Cagliari, una sfida intensa e ricca di episodi, chiusa sull’1-1. La squadra di Fabio Pisacane, passa in vantaggio nel primo tempo grazie al primo gol in Serie A di Gennaro Borrelli, ma viene raggiunta nella ripresa dall’Udinese con la rete di Christian Kabasele.

Il racconto della partita

Kabasele prende il posto dell’infortunato Kristensen al centro della difesa, con Goghlichidze confermato titolare. A centrocampo c’è ancora Piotrowski, mentre sulla destra agisce Zanoli, preferito a Ehizibue, che parte dalla panchina.

Nel Cagliari, Borrelli guida l’attacco con Esposito e Felici a supporto. In difesa, con Luperto indisponibile, la coppia centrale è formata da Ze Pedro e Mina. In mediana spazio a Deiola, mentre Adopo si accomoda in panchina.

Partita che inizia subito con un colpo di scena: al 18’, Yerry Mina accusa un problema fisico ed è costretto a lasciare il campo. Al suo posto entra Michel Adopo. Il vantaggio del Cagliari arriva al 26’: una carambola in area friulana favorisce Gennaro Borrelli, che si ritrova il pallone tra i piedi a pochi passi dalla porta e insacca facilmente. Un gol storico per l’ex Brescia, alla sua prima marcatura nella massima serie. I bianconeri provano a reagire, spinti soprattutto da Atta, ma Caprile è attento e il primo tempo si chiude con gli ospiti avanti.

Nella ripresa, la squadra di Runjaic cresce e trova il meritato pareggio al 58’: su una sponda di Solet, Kabasele anticipa tutti e con un destro preciso batte Caprile, approfittando di un’incertezza della coppia Adopo-Ze Pedro.

Nel finale, l’Udinese spinge con insistenza. Al 75’ Zaniolo ha una clamorosa occasione servito da Davis, ma calcia alto a porta praticamente vuota. Al 90’+2, Davis si presenta solo davanti a Caprile che compie un autentico miracolo, ma sulla respinta Bayo fallisce il tap-in da posizione favorevolissima, praticamente a porta spalancata.

Una partita che avrebbe potuto avere un epilogo diverso, soprattutto per i padroni di casa, che hanno creato di più ma si sono dimostrati poco cinici. Per il Cagliari, un punto prezioso in trasferta e la soddisfazione per il primo centro in Serie A di Borrelli. Quindi le due squadre si dividono la posta e si collocano, almeno per ora, rispettivamente all’undicesimo posto (Udinese) e al decimo posto (Cagliari), entrambe con 8 punti. Si attende ora l’esito degli altri risultati, in particolare quello del Bologna, attualmente dodicesimo a 7 punti, subito alle spalle.

Nel prossimo turno, l’Udinese affronterà la Cremonese, mentre il Cagliari sarà impegnato nella sfida contro il Bologna.

IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2): Sava 6; Goglichidze 6, Kabasele 7 (22’st Bertola 6), Solet 6.5; Zanoli 6 (41’st Ehizibue sv), Piotrowski 6.5 (41’st Zarraga sv), Karlstrom 6, Atta 6.5, Kamara 5.5; Zaniolo 5.5 (33’st Bayo sv), Davis 5. In panchina: Venuti, Padelli, Palma, Zemura, Rui Modesto, Lovric, Ekkelenkamp, Miller, Gueye, Buksa. Allenatore: Runjaic 6.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile 7; Palestra 6, Ze Pedro 5.5, Mina 6 (20’pt Adopo 6), Obert 6 (37’st Cavuoti sv); Deiola 6, Prati 6.5, Folorunsho 6; Esposito 5.5 (37’st Pavoletti sv), Felici 6 (1’st Di Pardo 6); Borrelli 7 (27’st Luvumbo 5.5). In panchina: Ciocci, Sarno, Idrissi, Luperto, Mazzitelli, Kilicsoy. Allenatore: Pisacane 6.

ARBITRO: Arena di Torre del Greco 6.

RETI: 25’pt Borrelli, 13’st Kabasele.

NOTE: Giornata caratterizzata da una leggera pioggia, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Felici, Obert, Zaniolo.

Angoli: 7-2.

Recupero: 2′, 5′.

A cura di Vincenzo Buono