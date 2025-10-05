CalcioNewsSerie A

Serie A, ore 12.30 – Udinese/Cagliari: le formazioni ufficiali

By Gabriella Calabrese
Sesta giornata di Serie A. L’Udinese ospita al Bluenergy Stadium il Cagliari per il lunch match domenicale: fischio d’inizio alle 12.30. Due squadre in cerca di riscatto dopo le sconfitte relative all’ ultimo turno. I due tecnici hanno da poco diramato le formazioni ufficiali e resi noti gli undici con cui intendono iniziare la partita:

UDINESE (3-5-2): Sava; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Ze Pedro, Mina, Obert; Deiola, Prati, Folorunsho; Esposito, Felici; Borrelli. Allenatore: Pisacane

