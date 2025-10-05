Serie A: I risultati delle gare delle 15:00 – Ancora Roma! La Viola sempre più giù. il Bologna c’è

Due partite alle 15:00 in questa Domenica di Serie A, con Fiorentina – Roma e Bologna – Pisa. Due gare che hanno avuto picchi di entusiasmo soprattutto nei primi 45 minuti.

FIORENTINA 1-2 ROMA

Al Franchi, Fiorentina e Roma si giocano tanto. I Giallorossi devono vincere per mettersi alle spalle la sconfitta in Europa League. La Viola, invece, vive un momento difficile, soprattutto in campionato, dove non ha ancora trovato i tre punti.

La partita si sviluppa praticamente nel solo primo tempo, dove torna finalmente al gol Moise Kean, che in contropiede buca Svilar e fa 1-0.

La reazione della Roma però non si fa attendere e dopo pochi minuti Soulé pareggia i conti con un goal meraviglioso. Dopo questa rete, i giallorossi prendono coraggio e sugli sviluppi di un calcio d’angolo trovano anche il vantaggio con Bryan Cristante.

La risposta della Fiorentina arriva ancora con Kean, che in un’azione fotocopia a quella del gol, calcia verso la porta ma colpisce il palo.

Nella seconda frazione il copione è lo stesso, con la Roma che cerca in tutti i modi di difendersi dai tentativi della Fiorentina, che spreca la più grossa chance della sua partita con Gosens, che da due passi manda alto. Poco dopo arriva l’ultima grande opportunità per la Viola con Roberto Piccoli, fresco di gol in Conference League, che trova però la traversa.

Finisce quindi 1-2 per la Roma, che in attesa di Napoli e Milan, vola al primo posto in classifica.

IL TABELLINO

MARCATORI: 14′ Kean (F), 22′ Soulé (R), 30′ Cristante (R) FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Pablo Marì (75′ Comuzzo), Ranieri; Dodò (80′ Fortini), Mandragora (75′ Dzeko), Nicolussi Caviglia, Gosens; Gudmundsson (46′ Piccoli), Fazzini (66′ Ndour); Kean. All. Pioli ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik (80′ Ziolkowski), Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas (66′ Rensch); Soulé (80’El Aynaoui), Baldanzi (59′ Pellegrini); Dovbyk (59′ Dybala). All. Gasperini.

ARBITRO: Colombo

AMMONITI: Cristante (R), Gudmundsson (F), Pioli (F), Tsimikas (R), Pablo Marì (F), Wesley (R)

ESPULSI: Ottaviani (F) Recuperi: 3’ pt, 5’ st.

BOLOGNA 4-0 PISA

Pochissimo da raccontare nella sfida tra Bologna e Pisa, se non che la squadra di Gilardino ha iniziato la partita davvero bene e, fino alla rete del vantaggio rossoblù, era sicuramente la migliore squadra in campo. Al 24′, però, Orsolini, sfrutta un errore di lettura della difesa del Pisa e fa partire l’azione che porta all’1-0 di Cambiaghi.

La svolta della partita arriva al 36’ minuto, quando Traoré commette un’ingenuità facendosi espellere e lasciando i suoi in balia di un Bologna straripante e pieno di fiducia. Oltre al danno anche la beffa: dal fallo che ha portato all’espulsione arriva il 2-0 di Moro, direttamente su calcio di punizione.

Prima della fine del primo tempo c’è spazio anche per Orsolini, che trova il gol del 3-0.

Nella ripresa è monologo dei padroni di casa, che prima trovano il 4-0 con Odgaard, e poi sprecano più volte l’occasione per fare il 5-0 con Rowe.

Il match termina così, con un super Bologna che torna a vincere in Serie A.

IL TABELLINO