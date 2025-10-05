Sarà 4-3-3 e l’unico punto interrogativo riguarda la porta…

Secondo La Repubblica, Conte oggi potrebbe affidarsi al 4-3-3 con Neres in campo dal primo minuto. Ci sarà il ritorno di Di Lorenzo a destra e a sinistra Olivera. Al centro sarà confermata la coppia Beukema-Juan Jesus: hanno mostrato grande intesa contro lo Sporting e quindi avranno il compito di fermare il Genoa allo stadio Maradona. Stando a quanto afferma e scrive il quotidiano, il punto interrogativo è un altro: “Il vero dubbio riguarda il portiere. La logica direbbe Alex Meret che ha sempre giocato in campionato tranne al Franchi dove diede forfait per un affaticamento muscolare. Ma Milinkovic-Savic è reduce da una grande prestazione (la sua parata su Hjulmand ha salvato il Napoli nel finale) e le sue quotazioni sono in netto rialzo. Dovrebbe spuntarla lui nel solito ballottaggio tra i pali”.

