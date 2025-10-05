NewsCalcioSu X.com

RIVIVI IL LIVE Napoli 2-1 Genoa: Rimonta Napoli!! A Ekhator rispondono Anguissa e Lucca

Rimonta completata per il Napoli che batte 2-1 il Genoa e conferma il primo posto

By Guido Russo
0

Le statistiche della partita

Possesso palla: 69% – 31%
xG: 1.10 – 0.44
Tiri totali: 12 – 6
Tiri in porta: 5 – 1
Calci d’angolo: 7 – 5
Falli: 16 – 15
Pali e traverse: 1 – 0

94′ – FINITA!! Il Napoli vince e (sopratutto nel secondo tempo) convince. 2-1 il risultato finale

93′ – Kevin De Bruyne ha tenuto il pallone tra i piedi e nella metà campo del Genoa praticamente per tutto il recupero

90′ – De Bruyne dal nulla inventa per Lucca che da posizione complicata calcia ma trova Leali che mette in corner

90′ – Sono stati assegnati 4 minuti di recupero

88′– Buon lavoro da parte di Lucca che conquista calcio di punizione nella propria metà campo

86′ – Napoli in controllo del gioco mentre ci avviciniamo al 90′

82′ – Ultimi due cambi anche per il Napoli. Entrano Gutierrez e Lucca per Neres e Hojlund

76′ – Ultime due sostituzioni per il Genoa. Fuori Vitinha e Sabelli, dentro Colombo e Carboni

75′ – Dopo una mischia in area e una serie di respinte, il danese si è avventato per primo sul pallone vagante e ha messo in porta bucando Leali

75′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAALLLLL!!!!! HA SEGNATO IL NAPOLI!!! GOAL DI RASMUS HOJLUND!!!

74′ – PALO DI DI LORENZO!! Sugli sviluppi di calcio d’angolo

73′ – Ancora un’occasione per il Napoli sull’asse Hojlund-De Bruyne

71′ – Aveva segnato il Napoli, ma l’assistente ha alzato la bandierina. Fuorigioco.

69′ – Ci prova Neres da lontano. Pallone che termina ampiamente largo

65′ – Spinge ancora il Napoli. Sul tiro di Di Lorenzo, arriva un ottima parata di Leali

63′ – Ammonito Otoa

62′ – Tiri totali: 5-5; Possesso palla 72% – 28%

60′ –  Doppio cambio Genoa: Fuori Malinovskyi e Ekhator, dentro Thorsby e Ekuban

60′ – Occasione Napoli. Spinazzola raccoglie un cross dalla destra e calcia verso la porta ma viene murato

57′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAALLLLL. Ha segnato Anguissa!! Cross di Spinazzola per Hojlund che viene anticipato da Vasquez. A rimorchio arriva Anguissa che firma il pareggio

55′ – Ammonito Neres

50′ – Insieme al belga dentro anche Spinazzola per Mathias Olivera

50′ – Ancora infortunio muscolare per il Napoli. Politano ha chiesto di uscire. Dentro De Bruyne.

48′ – Occasione Napoli. Cross basso di Politano. Sfiora soltanto McTominay e pallone sul fondo

45′ – Prima sostituzione per il Genoa. Fuori l’ammonito Marcandalli, dentro Otoa

45′ – Ricomincia il match. Primo possesso per gli ospiti

Le statistiche del primo tempo

Possesso palla: 72% – 28%
xG: 0.22 – 0.42
Tiri totali: 1 – 4
Tiri in porta: 0 – 1
Calci d’angolo: 2 – 1
Falli: 6 – 7
Pali e traverse: 0 – 0

47′ – Fine primo tempo. 0-1

45′ – Assegnati 2 minuti di recupero

44′ – Prima sostituzione per il Napoli. Esce Lobotka per infortunio. Dentro Gilmour

43′ – Gioco fermo. Lobotka è a terra a causa di un infortunio. Da valutare le sue condizioni

42′ – Napoli in confusione

38′ – Secondo ammonito della gara. Malinovskyi allontana il pallone a gioco fermo e finisce sul taccuino dell’arbitro

34′ – Goal del Genoa. Ha segnato Ekhator, su assist di Norton-Cuffy

30′ – Tiri totali: 1-2 ; Possesso palla: 75% – 25%

28′ – Prima ammonizione della partita. Cartellino giallo per Marcandalli per un fallo su Hojlund

17′ – Pressing alto del Genoa che sta facendo un’ottima partita fin qui

11′ – Ancora occasione per gli azzurri! Cross di Neres tagliato, non arrivano ne Hojlund, ne McTominay. Politano a rimorchio colpisce con il piede debole ma manda alto

7′ – Occasionissima per Hojlund! Il pallone sbatte contro il Danese e finisce sul fondo di poco

2′ – Primo calcio di punizione per il Napoli

1′ – Calcio d’inizio! Primo pallone giocato dal Napoli

La partita

Le immagini dal campo:

Ore 17:11 – Le due squadre hanno annunciato le formazioni ufficiali:

           

16:25 – Il pullman degli azzurri è arrivato allo stadio Diego Armando Maradona.

Il Meteo

 

I precedenti

Il match della sesta giornata di campionato, Napoli-Genoa, domenica 5 ottobre alle 18:00, sarà diretto dal signor Federico La Penna della sezione di Roma 1. Gli assistenti saranno: Matteo Passeri di Gubbio e Marco Trinchieri di Milano. Il IV sarà Simone Gallipò di Firenze, mentre al VAR ci sarà Ivano Pezzuto di Lecce, coadiuvato da Simone Sozza di Seregno.

 

A cura di Guido Russo

