Rinnovo stadio: incontro tra De Laurentiis e Manfredi

In occasione di Napoli-Sporting, giocata mercoledì in Champions League, il presidente De Laurentiis ha avuto un incontro con il sindaco di Napoli Manfredi per parlare del nuovo stadio in ottica Europeo 2032. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce quanto segue: “Non c’è posto migliore di parlare dello stadio standosene al Maradona. Appuntamento fissato non casualmente prima di Napoli-Sporting, con Aurelio De Laurentiis e il sindaco Gaetano Manfredi che si sono avvicinati alla sfida parlando del futuro di un impianto che è diventato un tormentone.

In attesa della convocazione dello Zes, si è avuto modo di parlare delle varie ipotesi: costruire un nuovo stadio – difficile a Caramanico, nei pressi del Centro Direzionale – o rinnovare la struttura di Fuorigrotta, per fare in modo che Napoli possa avere un ruolo nell’Europeo del 2032″.