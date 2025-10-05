Pesaresi: “McTominay rispetto allo scorso anno mi sembra più frenato”

Nel corso della trasmissione ‘Salite sulla giostra’ condotta da Raffaele Auriemma, in onda su Stile TV, è intervenuto l’allenatore Emanuele Pesaresi, ecco le sue parole:

“Le vittorie aiutano a stare meglio anche durante la settimana quindi il Napoli gioverà della vittoria in Champions. Ha saputo soffrire ed ha vinto una gara difficile, contro una buona squadra.

Il campionato portoghese non è meno stressante del campionato italiano perchè le grandi squadre la pressione la avvertono a prescindere, ma ci sono meno squadre forti rispetto al campionato italiano. Una squadra forte portoghese è difficile che perda punti contro una formazione di medio-bassa classifica, in Italia invece è tutto più equilibrato. C’è più libertà di giocare nel calcio portoghese, per Sporting, Benfica e Porto che sono le più titolate, le pressioni ci sono anche lì.

La società Napoli è sana, ha dei valori importanti, una struttura importante e quindi ha tutte le carte in regola per andare avanti su più fronti. Con la formula dei 4 centrocampisti, McTominay rispetto allo scorso anno mi sembra più frenato in quello che fa. Magari mi sbaglio, ma in lui ho notato qualcosa di diverso.