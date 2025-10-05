Perinetti: “Lucido, combattivo, chiaro, è Antonio Conte”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giorgio Perinetti, dirigente sportivo

Factory della Comunicazione

“Conte lo vedo come sempre: lucido, combattivo, chiaro negli atteggiamenti, nella comunicazione e con i giocatori. Nessun allenatore dice no a De Bruyne, anche Conte ha accettato con convinzione e piacere il suo acquisto. Parliamo di un giocatore fortissimo, ma l’idea del collettivo è imprescindibile per ciò che vuole fare Conte e non lo abbandonerà mai.

L’Inter è una squadra internazionale di nome e di fatto, la più preparata a livello europeo, è molto forte e il Napoli ha fatto un’impresa a sottrargli lo scudetto lo scorso anno. Il Napoli ha acquisito consapevolezza, è migliorata perchè ha investito sul mercato e quindi il Napoli lotterà con l’Inter quest’anno. A queste due va aggiunta il Milan e un po ‘ più staccata vedo Roma e Juve, credo sia questa la griglia di partenza. Poi ci sono tanti aspetti che vengono fuori durante un campionato, la Champions influirà, ma al momento vedo una lotta tra Napoli e Inter, col Milan subito dopo e Roma e Juve leggermente più dietro”.