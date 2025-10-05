NewsCalcioSu X.com

Ore 17,45 LIVE – Dal Maradona Napoli/Genoa: segui la diretta con ilnapolionline. Previsto bel tempo

By Guido Russo
0

Premi f5 per aggiornare la

Factory della Comunicazione

La diretta testuale

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Il Meteo

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

I precedenti

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Il match della sesta giornata di campionato, Napoli-Genoa, domenica 5 ottobre alle 18:00, sarà diretto dal signor Federico La Penna della sezione di Roma 1. Gli assistenti saranno: Matteo Passeri di Gubbio e Marco Trinchieri di Milano. Il IV sarà Simone Gallipò di Firenze, mentre al VAR ci sarà Ivano Pezzuto di Lecce, coadiuvato da Simone Sozza di Seregno.

 

A cura di Guido Russo

Potrebbe piacerti anche
News

(Grafico CdS) Napoli/Genoa: le possibili formazioni. Dubbio tra Meret e…

News

Gazzetta – Cosa manca ancora al Napoli? C’è un’intesa da raffinare

News

Gli intoccabili di Antonio Conte, Politano il primo

News

Cds Campania – “MAGIA NERES”. David torna titolare grazie al…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.