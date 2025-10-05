Nuovo appuntamento al Maradona per gli azzurri prima della sosta, Conte punta su Hojlund

Dopo lo splendido successo in Champions contro lo Sporting Lisbona, la squadra di Conte torna al Maradona per affrontare i liguri nella 6ª giornata di Serie. Obiettivo chiaro: vincere e andare alla sosta in testa alla classifica. Scopriamo pronostico e quote di Napoli-Genoa in programma domenica 5 ottobre alle ore 18.

PRONOSTICO NAPOLI-GENOA

Conte deve ancora affrontare una partita in emergenza per le assenze dei due centrali difensivi Rrhamani e Buongiorno, sostituti da Beukema e Juan Jesus. Sul fronte offensivo, invece, ancora al centro dell’attacco Hojlund, protagonista contro lo Sporting Lisbona con una doppietta decisiva: acquistato per affrontare il lungo infortunio di Lukaku, l’ex Manchester United ha dimostrato di essere pronto e di aver capito subito i meccanismi del gioco di Conte.

Il Napoli dopo quattro successi consecutivi, è caduto a Milano contro i rossoneri: una sconfitta da riscattare e l’occasione migliore si presenta proprio nella sfida contro il Genoa talmente in difficoltà in fase offensiva.