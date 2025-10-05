Nuovo appuntamento al Maradona per gli azzurri prima della sosta, Conte punta su Hojlund
Dopo lo splendido successo in Champions contro lo Sporting Lisbona, la squadra di Conte torna al Maradona per affrontare i liguri nella 6ª giornata di Serie. Obiettivo chiaro: vincere e andare alla sosta in testa alla classifica. Scopriamo pronostico e quote di Napoli-Genoa in programma domenica 5 ottobre alle ore 18.
PRONOSTICO NAPOLI-GENOA
Conte deve ancora affrontare una partita in emergenza per le assenze dei due centrali difensivi Rrhamani e Buongiorno, sostituti da Beukema e Juan Jesus. Sul fronte offensivo, invece, ancora al centro dell’attacco Hojlund, protagonista contro lo Sporting Lisbona con una doppietta decisiva: acquistato per affrontare il lungo infortunio di Lukaku, l’ex Manchester United ha dimostrato di essere pronto e di aver capito subito i meccanismi del gioco di Conte.
Il Napoli dopo quattro successi consecutivi, è caduto a Milano contro i rossoneri: una sconfitta da riscattare e l’occasione migliore si presenta proprio nella sfida contro il Genoa talmente in difficoltà in fase offensiva.
I RISCHI DI VIEIRA
Non poteva esserci partita più difficile per il tecnico francese dopo il pesante ko a Marassi contro una Lazio assai rimaneggiata (0-3): in fondo alla classifica con soli due punti, l’ex Juve potrebbe traballare in caso di un’altra sconfitta ma è chiaro che la valutazione dovrà essere fatta a prescindere dalla sfida contro i campioni d’Italia, molto più forti della squadra ligure. Fonte Gazzetta