Nesta: “Scudetto? Inter ha una struttura per reggere il doppio impegno”

L’ex allenatore del Monza Alessandro Nesta è stato intervistato dalla gazzetta dello Sport, ecco le sue parole: “Se il Milan può vincerlo? La squadra è attrezzata per fare qualsiasi cosa, ma consiglierei di non alzare troppo le aspettative. Ecco, non li vedo pronti per portare il peso di dover vincere lo Scudetto, ma non è che non possa farlo. Chi è più attrezzato per lo Scudetto? L’Inter ha una struttura per poter reggere il doppio impegno. Il Napoli forse meno. Giocare campionato, coppe e poi in nazionale toglie energie da qualche parte. L’Inter fa meno fatica a vincere una partita in Europa, sopporta meglio la pressione”.

