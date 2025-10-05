NewsCalcioNapoli

Nesta: “Scudetto? Inter ha una struttura per reggere il doppio impegno”

Ecco le sue parole

By Vincenzo Buono
0

L’ex allenatore del Monza Alessandro Nesta è stato intervistato dalla gazzetta dello Sport, ecco le sue parole: “Se il Milan può vincerlo? La squadra è attrezzata per fare qualsiasi cosa, ma consiglierei di non alzare troppo le aspettative. Ecco, non li vedo pronti per portare il peso di dover vincere lo Scudetto, ma non è che non possa farlo. Chi è più attrezzato per lo Scudetto? L’Inter ha una struttura per poter reggere il doppio impegno. Il Napoli forse meno. Giocare campionato, coppe e poi in nazionale toglie energie da qualche parte. L’Inter fa meno fatica a vincere una partita in Europa, sopporta meglio la pressione”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Napoli, la difesa fa i conti con gli infortuni

Approfondimento

Il Museo Maradona: un viaggio emotivo per ritrovare un pezzo di sè

News

Primavera, Napoli ko: la Roma passa 2-0 al Piccolo

News

Vieira cambia il volto del Genoa per sfidare il Napoli

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.