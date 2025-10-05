Napoli, troppi gol subiti, l’ultimo clean sheet risale a fine agosto

Il Napoli la scorsa stagione è stata la squadra con la miglior difesa nei massimi campionati europei, ma quest’anno ha già subito otto gol in cinque gare. Il Corriere dello Sport scrive: “Otto gol in un mese. Tanti, troppi per la miglior difesa d’Europa nella scorsa stagione. Il Napoli insegue un clean sheet che manca da fine agosto. Per la precisione, dal 30, quando Anguissa segnò il gol decisivo contro il Cagliari e finì 1-0 al Maradona. Buona la seconda dopo la prima, altra partita con porta inviolata: 2-0 al Sassuolo in trasferta, al Mapei di Reggio Emilia. Il Napoli era ripartito alla grande sulla scorta dei 27 gol subiti un anno fa in Serie A, poi ha incassato la rete di Ranieri al Franchi, Fiorentina-Napoli 1-3, e da allora i portieri del Napoli – anche oggi ballottaggio classico tra Milinkovic e Meret – sono stati costretti a raccogliere almeno una volta la palla nella propria porta. L’ultimo gol, quello su rigore di Suarez dello Sporting mercoledì in Champions. Prima di lui e dopo Ranieri, avevano segnato al Napoli Haaland e Doku del City, Nzola e Lorran del Pisa, Saelemaekers e Pulisic del Milan. Otto reti in un mese e ora, all’orizzonte, il Genoa. Che per il Napoli rappresenta anche l’occasione per blindare di nuovo la porta”.

Factory della Comunicazione