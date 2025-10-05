NewsCalcioNapoli

Napoli, la difesa fa i conti con gli infortuni

Out Buongiorno e Rrahmani, Di Lorenzo rientra. Ballottaggi aperti su fascia sinistra e tra i pali

By Vincenzo Buono
Per quel che riguarda la difesa sono ancora indisponibili Buongiorno e Rrahmani, entrambi impegnati nel recupero dai rispettivi problemi muscolari: si rivedranno dopo la sosta. Rispetto alla partita con lo Sporting tornerà Di Lorenzo a destra, mentre la coppia centrale sarà ancora composta da Beukema e Juan Jesus. Due i testa a testa: Olivera più avanti di Spinazzola a sinistra e classica sfida amichevole tra Milinkovic-Savic e Meret in porta, con Vanja che insegue la prima da titolare al Maradona anche in campionato.

Fonte: Corriere dello Sport

