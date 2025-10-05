Napoli – Genoa LIVE: 0-1. Intervallo al Maradona. Per il momento decisivo Ekhator

Le statistiche del primo tempo

Factory della Comunicazione

Possesso palla: 72% – 28%

xG: 0.22 – 0.42

Tiri totali: 1 – 4

Tiri in porta: 0 – 1

Calci d’angolo: 2 – 1

Falli: 6 – 7

47′ – Fine primo tempo. 0-1

45′ – Assegnati 2 minuti di recupero

44′ – Prima sostituzione per il Napoli. Esce Lobotka per infortunio. Dentro Gilmour

43′ – Gioco fermo. Lobotka è a terra a causa di un infortunio. Da valutare le sue condizioni

42′ – Napoli in confusione

38′ – Secondo ammonito della gara. Malinovskyi allontana il pallone a gioco fermo e finisce sul taccuino dell’arbitro

34′ – Goal del Genoa. Ha segnato Ekhator, su assist di Norton-Cuffy

30′ – Tiri totali: 1-2 ; Possesso palla: 75% – 25%

28′ – Prima ammonizione della partita. Cartellino giallo per Marcandalli per un fallo su Hojlund

17′ – Pressing alto del Genoa che sta facendo un’ottima partita fin qui

11′ – Ancora occasione per gli azzurri! Cross di Neres tagliato, non arrivano ne Hojlund, ne McTominay. Politano a rimorchio colpisce con il piede debole ma manda alto

7′ – Occasionissima per Hojlund! Il pallone sbatte contro il Danese e finisce sul fondo di poco

2′ – Primo calcio di punizione per il Napoli

1′ – Calcio d’inizio! Primo pallone giocato dal Napoli

La partita

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Le immagini dal campo:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ore 17:11 – Le due squadre hanno annunciato le formazioni ufficiali:

Napoli. (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte. Genoa. (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Ellertsson; Masini, Frendrup; Norton Cuffy, Malinovskyi, Vitinha; Ekhator. All: Vieira.

16:25 – Il pullman degli azzurri è arrivato allo stadio Diego Armando Maradona.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Il Meteo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

I precedenti

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Il match della sesta giornata di campionato, Napoli-Genoa, domenica 5 ottobre alle 18:00, sarà diretto dal signor Federico La Penna della sezione di Roma 1. Gli assistenti saranno: Matteo Passeri di Gubbio e Marco Trinchieri di Milano. Il IV sarà Simone Gallipò di Firenze, mentre al VAR ci sarà Ivano Pezzuto di Lecce, coadiuvato da Simone Sozza di Seregno.

A cura di Guido Russo