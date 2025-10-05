Musetti-Darderi domani a Shanghai: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) –

Lorenzo Musetti e Luciano Darderi si affronteranno domani, lunedì 6 ottobre, nel terzo turno del Masters 1000 di Shanghai in un match visibile in diretta tv e streaming. Dopo il ritiro di Jannik Sinner contro Tallon Griekspoor, starà ai due azzurri difendere la bandiera italiana in Cina. Il toscano ha vinto contro l’argentino Francisco Comesana al debutto nel torneo, mentre Darderi ha spazzato via in due set il padrone di casa Bu Yunchaokete. In palio ci sono gli ottavi di finale, contro il vincente della sfida tra De Jong e Auger Aliassime. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match. Musetti-Darderi sarà il terzo match sul sul Grandstand 2, a partire dalle 6.30 italiane di domani, lunedì 6 ottobre. I due si sono affrontati una sola volta in carriera: Musetti, numero 9 del ranking Atp, ha avuto la meglio sul numero 29 nel secondo turno a Wimbledon 2024, in cinque set. Musetti-Darderi sarà visibile in diretta su Sky Sport. Il match sarà trasmesso anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv. —[email protected] (Web Info)

