Mancata convocazione in Nazionale per Lucca. Ecco la reazione del giocatore azzurro

Avventura partita con tante premesse buone, tante aspettative, da una parte e dall’altra. Quello di Lorenzo Lucca è sicuramente un inizio turbolento, sulle montagne russe. Dai primi goal in amichevole con la maglia azzurra, alla “bocciatura” di Conte, con l’acquisto di Hojlund, la titolarità persa, il goal contro il Pisa e la mancata convocazione in Nazionale. In merito a questo, l’edizione odierna de Il Mattino racconta la sua reazione. Sul noto quotidiano campano si legge quanto segue: “Tre mesi da Lorenzo Lucca. Iniziato tra le stelle, proseguito volando altissimo tra gol su gol nelle varie amichevoli estive, il sogno di una maglia da titolare dopo l’infortunio di Lukaku, la scivolata in panchina con l’arrivo di Hojlund (fin dalla prima con la Fiorentina), la risalita con il gol al Pisa e infine la mancata convocazione in Nazionale. Non è facile vivere dentro l’ottovolante di queste emozioni senza fine. Anche stavolta non ha dovuto attendere la comunicazione ufficiale perché il ct Gattuso lo ha avvertito con anticipo. No, neppure contro Estonia e Israele è scoccata l’ora di Lorenzo Lucca in Nazionale”.

