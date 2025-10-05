xr:d:DAEgyHqjzUw:5566,j:48435786097,t:23030909
NewsCalcioRassegna Stampa

Il Maradona supera il tetto del milione di spettatori, ma già da qualche settimana

By Emilia Verde
0

Il Napoli stasera affronterà il Genoa al Maradona per la sesta giornata di campionato di Serie A, e per il Maradona è ancora sold out. Il Mattino scrive: “Il muro del milione di spettatori paganti al Maradona nell’era Conte è crollato da qualche settimana. Stasera, con l’ennesimo sold out si arriva a circa 1,3 milioni di tifosi paganti allo stadio per le gare interne degli azzurri da quando Antonio è il tecnico. Una gallina dalle uova d’oro: per successi e incassi. Il boom con InterJuventus Cagliari ma la media è sempre superiore ai 50mila tifosi. Come nei tempi d’oro di Maradona, trovare un biglietto per questo Napoli, ormai, è diventato una missione impossibile”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

CdS – Napoli-Genoa, Neres in campo dal primo minuto

News

Napoli, troppi gol subiti, l’ultimo clean sheet risale a fine agosto

News

Ore 17,45 LIVE – Dal Maradona Napoli/Genoa: segui la diretta con…

News

(Grafico CdS) Napoli/Genoa: le possibili formazioni. Dubbio tra Meret e…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.