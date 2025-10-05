Il Maradona supera il tetto del milione di spettatori, ma già da qualche settimana

Il Napoli stasera affronterà il Genoa al Maradona per la sesta giornata di campionato di Serie A, e per il Maradona è ancora sold out. Il Mattino scrive: “Il muro del milione di spettatori paganti al Maradona nell’era Conte è crollato da qualche settimana. Stasera, con l’ennesimo sold out si arriva a circa 1,3 milioni di tifosi paganti allo stadio per le gare interne degli azzurri da quando Antonio è il tecnico. Una gallina dalle uova d’oro: per successi e incassi. Il boom con Inter, Juventus e Cagliari ma la media è sempre superiore ai 50mila tifosi. Come nei tempi d’oro di Maradona, trovare un biglietto per questo Napoli, ormai, è diventato una missione impossibile”.

