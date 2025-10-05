Hojlund: “Mi impegno ogni giorno per la squadra, Conte mi ha dato la scossa giusta”

Rasmus Hojlund, autore della seconda rete contro il Genoa, è stato intervistato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole:

Factory della Comunicazione

“Quanto sto crescendo a Napoli? Non sono cambiato molto, sto facendo il mio lavoro. Mi impegno giorno dopo giorno, cercando di portare punti alla squadra. Conte? Mi ha visto stanco dopo il 2-1 e mi ha detto ‘mettici la testa’. Avevo bisogno anche di questo per darmi una rinfrescata e tornare in partita.”