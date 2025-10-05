NewsCalcioInterviste

Hojlund: “Mi impegno ogni giorno per la squadra, Conte mi ha dato la scossa giusta”

By Emanuela Menna
0

Rasmus Hojlund, autore della seconda rete contro il Genoa, è stato intervistato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole:

Factory della Comunicazione

Quanto sto crescendo a Napoli? Non sono cambiato molto, sto facendo il mio lavoro. Mi impegno giorno dopo giorno, cercando di portare punti alla squadra. Conte? Mi ha visto stanco dopo il 2-1 e mi ha detto ‘mettici la testa’. Avevo bisogno anche di questo per darmi una rinfrescata e tornare in partita.”

Potrebbe piacerti anche
News

Mancata convocazione in Nazionale per Lucca. Ecco la reazione del giocatore azzurro

News

“Buongiorno tornerà contro il Torino”

News

Conte: “Percorso vergine, stagione più complessa. De Bruyne fondamentale, ma va…

News

Spinazzola: “Ora sono più intelligente calcisticamente, con Conte sono cresciuto…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.