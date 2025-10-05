Gp Singapore: Norris trionfa davanti a Verstappen, alla McLaren il titolo costruttori. Ordine di arrivo e classifica piloti aggiornata

(Adnkronos) –

George Russell vince il Gp di Singapore di Formula 1 oggi, domenica 5 ottobre, a Marina Bay. Il pilota della Mercedes domina la gara e chiude davanti alla Red Bull di Max Verstappen, che ha provato fino alla fine a superarlo. Terzo posto per la McLaren di Lando Norris, davanti al leader del Mondiale Oscar Piastri. La McLaren conquista il titolo costruttori. Quinto posto per l'altra Mercedes di Kimi Antonelli, seguito dalle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che ha preceduto in volata sul traguardo l'Aston Martin di Fernando Alonso. Nono posto per Bearman e chiude la top ten Carlos Sainz, partito ultimo. Ecco l'ordine di arrivo del Gp di Singapore e la classifica piloti aggiornata. Ecco l'ordine di arrivo del Gp di Singapore di oggi, domenica 5 ottobre:

1. George Russell (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull) 3. Lando Norris (McLaren) 4. Oscar Piastri (McLaren) 5. Kimi Antonelli (Mercedes)

6. Charles Leclerc (Ferrari)



7. Lewis Hamilton (Ferrari)

8. Fernando Alonso (Aston Martin) 9. Oliver Bearman (Haas) 10. Carlos Sainz (Williams) 11. Isack Hadjar (Racing Bulls) 12. Yuki Tsunoda (Red Bull) 13. Lance Stroll (Aston Martin) 14. Alexander Albon (Williams) 15. Liam Lawson (Racing Bulls) 16. Franco Colapinto (Alpine) 17. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18. Esteban Ocon (Haas) 19. Pierre Gasly (Alpine) 20. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) Ecco la classifica piloti aggiornata dopo il Gp di Singapore: 1 Oscar Piastri – 336 punti 2 Lando Norris – 314 punti 3 Max Verstappen – 273 punti 4 George Russell – 237 punti 5 Charles Leclerc – 173 punti 6 Lewis Hamilton – 127 punti 7 Kimi Antonelli – 88 punti 8 Alex Albon – 70 punti 9 Isack Hadjar – 39 punti 10 Nico Hulkenberg – 37 punti 11 Lance Stroll – 32 punti 12 Carlos Sainz – 32 punti 13 Fernando Alonso – 34 punti 14 Liam Lawson – 30 punti 15 Esteban Ocon – 28 punti 16 Pierre Gasly – 20 punti 17 Yuki Tsunoda – 20 punti 18 Gabriel Bortoleto – 18 punti 19 Oliver Bearman – 18 punti 20 Franco Colapinto – 0 punti 21 Jack Doohan – 0 punti —[email protected] (Web Info)

