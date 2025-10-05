Gli intoccabili di Antonio Conte, Politano il primo

Di sicuro, Conte ha capito che non può rinunciare contemporaneamente a Lobotka e Anguissa. L’esperimento fatto col Pisa non è replicabile, anche perché troppo rischioso. Lobo è la mente, Frank il braccio. Insieme hanno trascinato il Napoli alla vittoria di due scudetti e da Spalletti in poi sono diventati imprescindibili per gli equilibri di squadra. Politano, invece, è tornato a esserlo con l’arrivo di Conte, dimostrando una disponibilità al sacrificio difficile da immaginare fino a poco tempo fa. Davanti, poi toccherà ancora a Hojlund: la notte di Champions ha confermato quelle che erano le aspettative di club e tifosi. Rasmus è un attaccante completo, che sa lavorare di squadra ma anche fare reparto da solo. E ha una forza fisica devastante in campo aperto, come quella del primo Lukaku contiano. Il danese ha scelto Napoli anche per Conte, e il tecnico adesso lavorare per trasformare il suo grande potenziale in crack. Fonte: Gazzetta

